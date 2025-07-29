Подруга Джейсона Стэтхэма показала фигуру в крошечном бикини

Британская модель Роузи Хантингтон-Уайтли опубликовала в социальных сетях фотографии с пляжного отдыха в Турции, где проводит время с возлюбленным, актёром Джейсоном Стэтхэмом, и их детьми. Снимки появились в её Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Об этом пишет «Газета.ru».

На одном из фото 38-летняя модель запечатлена на пляже в белом мини-бикини и чёрных солнцезащитных очках. Образ дополняет золотое колье с бриллиантом. Роузи позирует с распущенными волосами и без макияжа.

Звёздная пара состоит в отношениях с 2010 года. В 2016-м они объявили о помолвке, однако свадьба до сих пор не состоялась. В 2017 году у них родился сын Джек, а 2 февраля 2022 года — дочь Изабелла Джеймс.

Ранее Роузи и Джейсон посетили концерт британской рок-группы Oasis. Для выхода в свет модель выбрала чёрный прозрачный кружевной топ и джинсы с ремнём, а актёр был в белой футболке, джинсах и кепке. На опубликованных кадрах пара обнималась и выглядела счастливо.