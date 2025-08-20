Подросток задержан за попытку совершения теракта в Рязанской области

В Рязанской области за попытку совершения террористического акта задержан подросток. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Рязанской области.

Сотрудники УФСБ установили, что 16-летний житель региона, являясь сторонником нацистской идеологии, готовился поджечь здание на территории одного из муниципальных районов Рязанской области. Для теракта подросток планировал использовать изготовленное им зажигательное устройство.

Возбуждено уголовное дело по признакам части первой статьи 30, части первой статьи 205 УК России (приготовление к совершению террористического акта). Подростку грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Злоумышленник заключен под стражу. Сейчас проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий.