Подросток сжёг заживо спящего бездомного на Сахалине

В городе Долинске 16-летнего подростка обвиняют в тяжком преступлении, сообщает телеграм-канал СУ СКР по Сахалинской области.

По версии следствия, молодой парень сжёг заживо бездомного. Уголовное дело возбуждено по п. п. «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом).

Ночью 7 января в коридоре общежития на улице Ленина нетрезвый подросток поссорился с 46-летним мужчиной. С помощью зажигалки и полиэтиленовой упаковки обвиняемый поджёг бомжа, спавшего в коридоре.

— Смерть мужчины наступила на месте происшествия от множественных термических ожогов и обугливания всей поверхности тела и головы, — говорится в сообщении Следственного комитета.

Расследование уголовного дела продолжается.