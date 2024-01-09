Вторник, 9 января, 2024
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Подросток сжёг заживо спящего бездомного на Сахалине

7info
Фото: t.me/sledcomsakhalin_skr65
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В городе Долинске 16-летнего подростка обвиняют в тяжком преступлении, сообщает телеграм-канал СУ СКР по Сахалинской области.

По версии следствия, молодой парень сжёг заживо бездомного. Уголовное дело возбуждено по п. п. «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом).

Ночью 7 января в коридоре общежития на улице Ленина нетрезвый подросток поссорился с 46-летним мужчиной. С помощью зажигалки и полиэтиленовой упаковки обвиняемый поджёг бомжа, спавшего в коридоре.

— Смерть мужчины наступила на месте происшествия от множественных термических ожогов и обугливания всей поверхности тела и головы, — говорится в сообщении Следственного комитета.

Расследование уголовного дела продолжается.

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