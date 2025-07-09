Подросток пострадал в ДТП в селе Кораблино Рязанского района

В селе Кораблино Рязанского района 8 июля произошло ДТП с участием подростка. Об этом сообщает издательство «Пресса» со ссылкой на ОГИБДД ОМВД России по Рязанскому району.

На улице Центральной в 19:30 автомобиль Chevrolet, за рулем которого находилась 35-летняя женщина, столкнулся с мотоциклом Regul Moto, на котором ехал 17-летний местный житель.

В результате ДТП пострадал подросток, ему понадобилась медицинская помощь.