Подросток избил мужчину и украл у него телефон в центре Рязани

Подростка подозревают в избиении и краже мужчины в центре Рязани. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

Рядом с торговым комплексом в центре Рязани на 26-летнего мужчину напал неизвестный, избил его и под угрозой физической расправы отобрал смартфон, после чего скрылся.

В ходе опроса местных жителей оперативники узнали, что девушка предлагала знакомым купить у нее мобильник, похожий на похищенный. Полицейские разыскали девушку и узнали, что смартфон просил продать ее приятель – 17-летний рязанец. Выяснилось, что подросток причастен к ограблению.

Злоумышленника доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.