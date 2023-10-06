Подросток без прав сбил людей: женщина и грудной ребёнок погибли

По факту ДТП в Сургутском районе возбуждено уголовное дело, сообщает телеграм-канал «Полиция Югры».

Смертельное ДТП случилось днём 5 октября на улице Лесной в деревне Лямина. «Лада Веста» сбила пешеходов, водитель скрылся с места происшествия.

Правоохранители выяснили: за рулём автомобиля находился 17-летний молодой человек без водительских прав. Юноша не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил пешеходов: 33-летнюю женщину, 35-летнего мужчину, грудного ребенка 2023 года рождения.

Женщина и ребёнок погибли, мужчина попал в больницу.

Уголовное дело на водителя завели по п. «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ, молодой человек задержан.

Фото: t.me/police_ugra