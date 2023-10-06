Пятница, 6 октября, 2023
На главнуюНовости мира

Подросток без прав сбил людей: женщина и грудной ребёнок погибли

7info
Фото: t.me/police_ugra

По факту ДТП в Сургутском районе возбуждено уголовное дело, сообщает телеграм-канал «Полиция Югры».

Смертельное ДТП случилось днём 5 октября на улице Лесной в деревне Лямина. «Лада Веста» сбила пешеходов, водитель скрылся с места происшествия.

Правоохранители выяснили: за рулём автомобиля находился 17-летний молодой человек без водительских прав. Юноша не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил пешеходов: 33-летнюю женщину, 35-летнего мужчину, грудного ребенка 2023 года рождения.

Женщина и ребёнок погибли, мужчина попал в больницу.

Уголовное дело на водителя завели по п. «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ, молодой человек задержан.

Подросток без прав сбил людей: женщина и грудной ребёнок погибли
Фото: t.me/police_ugra

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах