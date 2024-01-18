Подростков из ЧВК «Редан» вновь заметили в ХМАО

В Нижневартовске и Лангепасе вновь появились представители молодежной аниме-субкультуры ЧВК «Редан», сообщает URA.RU.

Агентство получило ссылку на тематический телеграм-канал, в котором молодые люди публикуют свои фотографии. На этот раз подростки сфотографировались толпой в местном ТЦ.

Кроме того, в канала, адрес которого не называется, нашлись фотографии подростков из Лангепаса с символикой субкультуры.

Движение ЧВК «Редан», вдохновленное культурой аниме, появилось в России в 2023 году. Ранее сообщалось о массовых драках, организованных участниками движения в торговых центрах.