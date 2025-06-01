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Происшествия

Подростки жестоко избили ветерана боевых действий в Рязани

Анастасия Мериакри
Происшествия

Подростки жестоко избили ветерана боевых действий в Рязани

Анастасия Мериакри

В Рязани ночью 29 мая группа подростков жестоко избила ветерана боевых действий. Об этом сообщает телеграм-канал «Топор. Рязань».

Происшествие произошло примерно в 3 часа утра на улице Высоковольтной. Компания подростков из 15 человек напала на инвалида второй группы. В результате нападения мужчине нанесли сильные удары, у него обнаружили сотрясение мозга и перелом челюсти. Также пострадала женщина, которая пыталась вмешаться и спасти ветерана.

В региональном управлении МВД подтвердили, что мужчина обратился в полицию с заявлением о нападении. Личности участников нападения устанавливаются.

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