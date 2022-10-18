Подростки сожгли пенсионерку в Свердловской области

В Алапаевске следователи возбудили уголовное дело по факте сожжения 69-летней женщины подростками. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей, ссылаясь на пресс-службу следственного ведомства по Свердловской области.

Тело пожилой женщины обнаружили поздно вечером 16 октября возле дома на улице 40 лет Октября. Подростки 12 и 16 лет из интереса облили женщину горючей жидкостью и подожгли.

Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве, совершённом с особой жестокостью. К данному моменту задержан только 16-летний подозреваемый. 12-летний соучастник ещё не достиг возраста привлечения к ответственности. Юноше вскоре изберут меру пресечения.

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