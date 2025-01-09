Подростка укусила собака, прокуратура потребовала компенсацию морального вреда

Прокуратура Кораблинского района Рязанской области потребовала взыскать с администрации компенсацию о моральном вреде в пользу несовершеннолетнего мальчика. Ребенка в парковой зоне укусила бездомная собака. Об этом сообщает прокуратура области.

В ходе прокурорской проверки установлено, что в ноябре 2024 года бездомная собака укусила 15-летнего ребенка, причинив легкий вред здоровью.

Прокуратура обратилась в суд с требованием выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда. Отмечается, что это далеко не единственный случай в районе нападения бездомных животных. Однако администрацией Кораблинского района никаких мер предпринято не было.

Реклама

Возбуждено уголовное дело по статье «халатность» (ч. 1 ст. 293 УК РФ).