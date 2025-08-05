Подростка, сломавшего устройство автополива на Лыбедском бульваре, доставили в отдел полиции. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

В ходе мониторинга сети Интернет сотрудники полиции обнаружили видеозапись, на которой юноша ломает устройство автополива на Лыбедском бульваре в Рязани. Полицейские установили личность героя видео, им оказался 14-летний рязанец. Подростка вместе с родителем доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств случившегося.

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели беседу с юношей и его законным представителем о недопустимости поведения, которое влечет за собой причинение материального или морального ущерба окружающим. Юноша раскаялся в содеянном.

В отношении родителя подростка составлен административный протокол за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Сейчас решается вопрос о постановке мальчика на учет в подразделение по делам несовершеннолетних.