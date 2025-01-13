Подрядчику по капремонту трех домов выписали штраф в 150 тысяч рублей

В Рязанской области нарушили сроки капремонта в трех домах. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

Сотрудниками прокуратуры Ермишинского района установлено, что областной Фонд капитального ремонта заключил договор с ООО «Фирма РСУ 15» на выполнение работ по ремонту в трех многоквартирных домах в Ермиши. Сдать работы должны были 1 февраля 2024 года. Стало известно, что подрядчик к выполнению договора не приступал.

В отношении генерального директора организации возбудили дело об административном правонарушении. Фирме выписали штраф в 151 тысячу рублей.