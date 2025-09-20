Подрядчик проведет реставрацию Успенского собора за 662,6 млн рублей

В Рязани выбрали подрядчика на проведение реставрации объекта культурного наследия — Успенского собора на территории Рязанского кремля. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Работы проведет московская компания АО «Агентство Развития Перспективных Технологий». Стоимость контракта снизилась до 662,6 млн рублей, первоначальная цена — 665,9 млн рублей.

Согласно документам, подрядчик должен восстановить стены, своды, крышу, окна, двери, уложить новый пол, укрепить фундамент. Кроме этого, будет восстановлена система водоотведения и освещения.

В планах создать архитектурную подсветку и обустроить зал на 50 человек, чайную, магазин. Рабочие восстановят утраченный декор собора и фасада.

Работы должны быть сданы до 30 октября 2027 года.