Подрядчик объяснил срыв сроков благоустройства парка у Черезовских прудов и Лесопарка

Подрядчик благоустройства парка у Черезовских прудов и Лесопарка объяснил срыв сроков сдачи объектов. Об этом сообщили «Вести-Рязань».

Экотропа в Лесопарке с деревянными срубами, с гирляндами на 117 столбах и скамейками в виде морской гальки обещали благоустроить до 15 августа 2025 года, однако работы продолжаются по сей день.

По словам подрядчика, сдача работ задерживается из-за сезонной загруженностью заводов ЖБИ. Сроки реализации благоустройства Лесопарка в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» находятся на контроле прокуратуры региона.

Этот же подрядчик проводит благоустройство части Черезовских прудов в Дашково-Песочне. Срок сдачи работ тот же – 15 августа. Должны провести расчистку водоема, озеленение, создать пешеходные дорожки, установить скамейки и освещение. На сегодняшний день завершено меньше половины планируемого.

Подрядчик вновь нашел объяснение задержки: мешали активисты при вырубке зеленых насаждений.

«Зеленые» жители домов защищали каждое дерево. Как-то с ними удалось договориться», — говорит Дмитрий Хромов, главный инженер подрядной организации.

Взамен старых вырубленных деревьев подрядчик должен высадить новые. Как рабочие сообщили прокурору, работы на Черезовских прудах завершатся в конце октября – начале ноября.

Директору подрядной организации вынесли представление по обоим объектам.