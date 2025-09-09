Подрядчик благоустройства парка у Черезовских прудов в Рязани не уложился в срок 

По поручению прокурора Рязанской области Дмитрия Коданёва органы прокуратуры продолжают надзор за реализацией национальных проектов и связанных с ними целевых программ.

Прокуратура Октябрьского района Рязани проверила исполнение законодательства при реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Установлено, что по муниципальному контракту коммерческая организация выполняет работы по благоустройству территории парка Черезовских прудов, расположенного на чётной стороне улицы Новосёлов в Рязани. Срок окончания работ определён до 15 августа 2025 года.

Однако, в ходе выездной проверки выяснилось, что благоустройство территории до настоящего времени не завершено. В адрес подрядчика внесено представление.

Прокуратура района продолжает контролировать своевременное завершение работ.

