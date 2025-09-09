Вторник, 9 сентября, 2025
Подрядчик благоустройства парка у Черезовских прудов в Рязани не уложился в срок 

Алексей Самохин
Фото: t.me/prokrzn

По поручению прокурора Рязанской области Дмитрия Коданёва органы прокуратуры продолжают надзор за реализацией национальных проектов и связанных с ними целевых программ.

Прокуратура Октябрьского района Рязани проверила исполнение законодательства при реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Установлено, что по муниципальному контракту коммерческая организация выполняет работы по благоустройству территории парка Черезовских прудов, расположенного на чётной стороне улицы Новосёлов в Рязани. Срок окончания работ определён до 15 августа 2025 года.

Однако, в ходе выездной проверки выяснилось, что благоустройство территории до настоящего времени не завершено. В адрес подрядчика внесено представление.

Прокуратура района продолжает контролировать своевременное завершение работ.

Ранее сообщалось, что в Рязани прокуратура выявила нарушения при подготовке к отопительному сезону, а более 5 тысяч рязанцев не получили технические средства реабилитации из-за некорректной работы «Единой цифровой платформы».

