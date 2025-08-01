Подражательницу битцевского маньяка будут судить за убийство 7-летней девочки

Следственный комитет России по Запорожской области завершил расследование уголовного дела в отношении 14-летней жительницы Бердянска, обвиняемой в жестоком убийстве малолетнего ребёнка. Уголовное дело передано в надзорный орган для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным следствия, вечером 16 мая 2025 года обвиняемая встретила на улице свою семилетнюю знакомую и под предлогом прогулки отвела её в лесополосу рядом с заводом «Азовкабель». Там она нанесла девочке несколько ударов молотком по голове, в результате чего ребёнок скончался на месте.

Несовершеннолетняя была задержана вскоре после совершения преступления. В ходе допроса она призналась в убийстве и заявила, что вдохновлялась действиями «битцевского маньяка» Александра Пичушкина. У тела жертвы была найдена записка, в которой содержалось признание в симпатии к осуждённому убийце.

Кроме того, девушка утверждала, что это не первое её преступление и ссылалась на некий дневник, где якобы описаны другие эпизоды нападений.

«В рамках расследования были проведены обширные следственные действия, включая осмотры мест происшествий и оперативно-розыскные мероприятия. Лесополоса в районе завода была прочесана сотрудниками МВД, Росгвардии и кинологами. Информация о других жертвах не подтвердилась. На территории Бердянска и ближайших населённых пунктов пропавших детей не зарегистрировано», — сообщили в пресс-службе СК России по Запорожской области.

Следствие пришло к выводу, что все дополнительные эпизоды были выдуманы обвиняемой и имели целью ввести следственные органы в заблуждение.

По результатам комплексной психолого-психиатрической экспертизы установлено, что подросток является вменяемой: в момент совершения преступления она осознавала характер и общественную опасность своих действий и могла ими руководить.

«Уголовное дело возбуждено по статье, предусматривающей ответственность за убийство малолетнего лица. После утверждения обвинительного заключения материалы будут направлены в суд для рассмотрения по существу», — уточнили в СК РФ.