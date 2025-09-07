Воскресенье, 7 сентября, 2025
19.4 C
Рязань
Новости мира

Подпольщик рассказал, кому выгодно попадание по Кабмину Украины

Алексей Самохин

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в телеграм-канале прокомментировал сегодняшний удар по Кабмину Украины. 

В своём посте он предположил, что попадание выгодно самим украинским чиновникам. 

«Чтобы полностью восстановить кабинет в кабмине Украины, понадобятся 6 млрд евро  — «анонимный депутат Верховной Рады». По всей Украине начался срочный сбор… И 3 маляра-патриота изъявили желание помочь бесплатно, только за еду», — приводит Лебедев шутку. 

При этом, по его словам, это не такая уж и шутка. 

«За 6 млрд евро я и сам подпалил бы кабмин. Думаете, украинские министры и их помощники не сообразили такое? А сколько документов там сгорело… А сколько документов прямо сейчас кидают в огонь… Очень нужное для украинских чиновников попадание. Готов предсказать, что в ближайшие недели на Украине будет ещё много «российских атак» в здания мэрий, прокуратур, судов… Концы лучше не в воде прятать, а в огне.

Сам Кабмин вряд ли можно назвать военным объектом, стоящим Герани. Тем более в то время, когда в нём кроме сторожей никого нет. Если бить, то часов в 10 утра», — написал Лебедев. 

Читайте также: Впервые с начала СВО: в Киеве пострадало здание правительства

Самые читаемые материалы

Новости России

Стало известно, что выдало Аглаю Тарасову перед задержанием в Домодедово

Актрису Аглаю Тарасову, задержанную в аэропорту Домодедово, выдало странное...
Кино и ТВ

Влад Череватый задумался об уходе с проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших»?

В очередной серии проект на испытание отправятся Марьяна Романова, Влад Череватый и Виктория Райдос.
Новости Рязани и области

Элитный «американский» спецназ пытается удержать наступление российских войск

Официальный Киев отказывается признавать потерю позиций, но в украинских пабликах царит уныние.
Культура и события

На выходных рязанцев приглашают на Форум древних городов и два фестиваля 

Близятся первые выходные осени! Чем не повод зажечь, подобно тому, как сезон зажигает тёплыми цветами деревья? 6 и 7 сентября готовят рязанцам не только хорошую погоду, но и множество грандиозных событий! Спешим сообщить, каких. 
Общество

Рязанцы, пользующиеся МТС, массово жалуются на проблемы со связью

Пользователи отмечают плохую работу мобильной связи, отсутствие мобильного интернета, невозможность совершать и принимать звонки.

Последние новости

Погода

Вторая неделя сентября в Рязани начнётся с тепла и солнца

Начало рабочей недели в Рязанской области будет тёплым и солнечным. Синоптики обещают комфортную погоду без осадков.
Кино и ТВ

Воронка и осквернение церкви: экстрасенсы выяснили причину гибели четверых молодых парней

В новом выпуске шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» узнали причину гибели молодых парней
Семья и отношения

Фото молодоженов, зарегистрировавших брак в первые дни осени, показал Рязанский ЗАГС

Первая неделя сентября подарила молодоженам хорошую погоду. Счастливые события сопровождались солнечными лучами.
Интересное

Священник рассказал, какое проклятие может повлиять на судьбу человека

По его словам, христианин, старающийся жить по заповедям и находящийся под защитой Бога, не подвержен разрушительной силе злых слов. 
Новости России

Белорусский альпинист погиб на Эльбрусе

Погибшего обнаружили сегодня в 09:10 по местному времени на высоте 2800 метров, в районе водопада Терскол.
Новости России

Впервые с начала СВО: в Киеве пострадало здание правительства

С украинской стороны сообщают, что по стране прилетело 805 беспилотников «Герань», не считая ракет.
Новости России

Кадыров: мир возможен только, когда Украина станет регионом или округом России

По мнению Кадырова, цели и задачи спецоперации направлены на обеспечение безопасности страны. 
Новости России

Блогер назвал город Европы с хорошими пляжами и красивыми девушками, где любят русских туристов

В заметке автор рассказал о курортном городе Констанце на берегу Чёрного моря. По его словам, сам город не представляет особого интереса, однако его пляжи заслуживают внимания