Подпольщик рассказал, кому выгодно попадание по Кабмину Украины

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в телеграм-канале прокомментировал сегодняшний удар по Кабмину Украины.

В своём посте он предположил, что попадание выгодно самим украинским чиновникам.

«Чтобы полностью восстановить кабинет в кабмине Украины, понадобятся 6 млрд евро — «анонимный депутат Верховной Рады». По всей Украине начался срочный сбор… И 3 маляра-патриота изъявили желание помочь бесплатно, только за еду», — приводит Лебедев шутку.

При этом, по его словам, это не такая уж и шутка.

«За 6 млрд евро я и сам подпалил бы кабмин. Думаете, украинские министры и их помощники не сообразили такое? А сколько документов там сгорело… А сколько документов прямо сейчас кидают в огонь… Очень нужное для украинских чиновников попадание. Готов предсказать, что в ближайшие недели на Украине будет ещё много «российских атак» в здания мэрий, прокуратур, судов… Концы лучше не в воде прятать, а в огне.

Сам Кабмин вряд ли можно назвать военным объектом, стоящим Герани. Тем более в то время, когда в нём кроме сторожей никого нет. Если бить, то часов в 10 утра», — написал Лебедев.

