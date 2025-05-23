В 07:45 утра 23 мая 2025 года в Чернигов прилетело, сообщил в своём Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, прилетело не по самому городу, хотя и там есть цели, а по пригородной зоне. Удар пришёлся не по тренировочной базе «Десна» — она находится достаточно далеко от Чернигова, и не по Черниговскому высшему военному авиационному училищу, которое расположено в самом городе.

Пока нет официальных подтверждений, но очевидцы сообщают о звуках взрыва с детонацией в районе села Гончаровское. Предположительно, удар был нанесён по территории бывшего пионерлагеря/базы отдыха, которая была переоборудована в тренировочный лагерь. Это место использовалось для подготовки добровольцев перед отправкой в зону АТО (на Донбасс). После 2016 года активность здесь снизилась, но часть инфраструктуры — полигоны и казармы — сохранилась.

Недавно в окрестностях замечали англоязычных военных. Рядом с Гончаровским расположен действующий танковый полигон, на котором постоянно ведётся подготовка. Уже давно появляются сообщения о том, что инструкторами для бойцов ВСУ выступают европейские офицеры.

На этом полигоне обучают не только работе с танками и стрельбе, но и управлению другой гусеничной и колесной бронетехникой. Также проводится обучение работе с западными артиллерийскими системами, включая координацию с беспилотниками.

— Надеюсь, что прилетело именно туда, — закончил пост подпольщик.