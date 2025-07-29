Подпольщик Лебедев рассказал о последствиях ударов ВС РФ по территории Украины 

География ударов ВКС РФ и дронов-камикадзе становится всё шире, а характер целей — всё более адресным. Об этом написал в телеграм-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По словам Лебедева, расширение географии ударов указывает на высокую интенсивность разведывательно-ударной кампании. Удары 27-28 июля нанесены по следующим направлениям:

1. Северо-Восток:

• Сумская область: Конотопский район, Ромны, Сумы и область — многократные удары БПЛА и РСЗО. Наблюдается серийная волна атак с короткими интервалами (до 20 минут), что говорит о возможной попытке «насыщения» ПВО и добивания целей.

• Черниговская область (Прилуцкий район): удары сериями, предположительно дронами и высокоточными боеприпасами.

• Харьковская область: удары в Богодуховском и Харьковском районах, а также в Изюме. Использовались БПЛА и, по всей видимости, РСЗО. Удары фиксируются также днём, что редко — это либо работа прикрывающих БПЛА, либо попытка выведения из строя мобильных целей.

2. Центр и Юг:

• Днепропетровская область: два удара по Каменскому, один по области в целом. Вероятна работа как БПЛА, так и ракет.

• Одесская и Николаевская области: работа ПВО и подтверждённые взрывы. Поражение портовой или логистической инфраструктуры в Одессе. В Николаевской области, к сожалению сбили около Галициново

• Донецкая область: одиночный удар по Славянску, что может свидетельствовать о поражении командного пункта.

Характер целей и цели удара

Цели ударов:

• Склады БК и топлива;

• Мобильные ЗРК (особенно на Сумщине и Черниговщине);

• Логистические узлы (Каменское, Прилуки);

• Полевые пункты управления (особенно в Славянске и Ромнах);

• Элементы железнодорожной инфраструктуры (в районе Прилук и Ромен).

Также возможна дорозведка и проверка каналов доставки перед массированной волной ударов в ближайшие сутки.

Тактические и стратегические выводы

1. Сумская и Черниговская области по-прежнему рассматриваются как ключевые для работы по логистике и в качестве прифронтовой зоны.

2. Прилуки и Ромны в прицеле уже не первую ночь — возможна подготовка к более глубокой фазе ударов либо подавление командных цепочек.

3. Харьковское направление получает систематическое огневое воздействие, особенно в районе Изюма — вероятно, в рамках подготовки к дальнейшим штурмовым действиям ВС РФ.

4. Удары по Одессе и Николаеву — продолжение стратегии по разрушению логистики и портовой инфраструктуры.

5. Работы ПВО зафиксированы, но плотность огня говорит, что часть целей поражена успешно.