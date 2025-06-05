Подполковник ФСБ Филатов объяснил, почему до сих пор не ликвидирован Зеленский

России не хватает ресурсов для ликвидации украинского руководства во главе с Владимиром Зеленским, предположил в беседе с News.ru подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов.
Собеседник издания отметил, что ранее киевские власти указывали на подобные попытки, но эта задача пока не решена.
Подполковник призвал использовать опыт Израиля с точки зрения антитеррора и развивать агентурную сеть.
Филатов также отметил важность современных технических средств разведки.
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