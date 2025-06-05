Подполковник ФСБ Филатов объяснил, почему до сих пор не ликвидирован Зеленский

России не хватает ресурсов для ликвидации украинского руководства во главе с Владимиром Зеленским, предположил в беседе с News.ru подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов.

Собеседник издания отметил, что ранее киевские власти указывали на подобные попытки, но эта задача пока не решена.

«Нас останавливает невозможность, нехватка ресурсов и средств, необходимых для ее выполнения», — допустил Филатов.

Подполковник призвал использовать опыт Израиля с точки зрения антитеррора и развивать агентурную сеть.

Филатов также отметил важность современных технических средств разведки.