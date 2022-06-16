Подписано соглашение между правительством Рязанской области и ПАО «Уралкалий»

На Петербургском международном экономическом форуме 16 июня заключено соглашение о сотрудничестве в области дорожного хозяйства. Документ подписали врио губернатора Рязанской области Павел Малков и генеральный директор ПАО «Уралкалий» Виталий Лаук. Компания является одним из крупнейших в России производителей калийных удобрений.

Соглашение направлено на взаимодействие сторон в области дорожного хозяйства. В частности, речь идёт о поставках технических солей, планируется совместно решать вопросы обеспечения безопасности дорожного движения на автодорогах регионального и межмуниципального значения Рязанской области в зимний период.

Врио губернатора Павел Малков отметил, что Рязанский регион давно и продуктивно сотрудничает с компанией в области сельского хозяйства.

– Теперь будем взаимодействовать с Уралкалием и в другом направлении. Вопросы качественного содержания дорог всегда актуальны, особенно зимой, когда приходится бороться наледью. Рассчитываю, что здесь вы нам очень серьезно поможете. Будем работать, – сказал Павел Малков.