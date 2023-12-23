Подписан контракт на проектирование флагманской школы в Рязани

Подписан контракт на проектирование и строительство в Рязани флагманской школы для одаренных детей. Об этом сообщил региональный Минстрой.

Новая школа на 800 мест будет расположена в Московском районе, неподалеку от Академии единоборств. На строительство объекта из федерального бюджета региону направят более 4 млрд рублей. Запланировано, что работы завершатся к концу 2025 года, а образовательный процесс начнется с сентября 2026 года.

Напомним, Рязанская область определена одним из пилотных регионов, где будет реализовываться проект по строительству школы мирового уровня.

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