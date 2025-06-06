Подозреваемый в убийстве жены касимовец заключен под стражу

В отношении 44-летнего жителя Касимовского округа, подозреваемого в убийстве жены, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

Тело 42-летней женщины с колото-резаными ранами головы, рук и ног нашли в частном доме 1 июня. Населённый пункт, в котором произошло убийство, не называется.

По версии следствия, смертельные травмы в ходе бытового конфликта женщине нанёс её супруг.

По ходатайству следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.