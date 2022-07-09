Подозреваемый в убийстве пропавшей девушки под Нижним Новгородом арестован на 2 месяца

РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве пропавшей в Нижегородской области несколько дней назад девушки, арестован на 2 месяца, сообщает прокуратура региона.

Ранее пресс-служба регионального управления МВД сообщала, что разыскивает девушку, которая уехала с работы на такси 3 дня назад и пропала. Вечером 8 июля задержали подозреваемого в убийстве местного жителя. Мужчина указал полицейским место, где спрятал тело. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, подозреваемый задушил девушку в ходе ссоры и нанес ей несколько ударов ножом.

«С учетом позиции Кстовской городской прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок 2 месяца», — говорится в сообщении прокуратуры Нижегородской области.

По данным регионального СУСК, между подозреваемым и его жертвой были близкие отношения, при этом у мужчины имелась семья. Предполагается, что конфликт на этой почве мог стать мотивом для преступления.

Фотографию пропавшей 21-летней девушки ранее разместили на сайте поисково-спасательной группы «Волонтер НН». Сообщалось, что во вторник вечером она уехала с работы в городе Кстово на такси и пропала. В местных СМИ появилась информация, что спустя некоторое время девушка якобы выходила на связь с подругой, но, по словам знакомых, это была не она. Также сообщается, что мобильный телефон девушки позже был обнаружен на обочине.

Родственники 21-летней Виктории Гущиной рассказали РЕН ТВ, что бывший возлюбленный задушил ее голыми руками, заколол ножом и спрятал в кустах.

Тетя убитой рассказала, что Виктория была беременна от своего бывшего возлюбленного. Мужчина был на 14 лет старше девушки, у него есть дети и жена, которая не знала о том, что у супруга есть любовница.