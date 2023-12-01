Подозреваемый в теракте на железной дороге под Рязанью был сторонником экстремиста Навального*

Подозреваемый в теракте на железнодорожных путях под Рязанью 35-летний Руслан С. был сторонником Алексея Навального*. Об этом со ссылкой на источник, недолго знавший задержанного, пишет RT.

Собеседник агентства делится, что тот интересовался политикой, ходил в камуфляже, путешествовал автостопом и часто уходил жить в лес.

Ранее стало известно о задержании мужчины, причастного к ЧП, в аэропорту Внуково при попытке улететь в Турцию. Силовики уже провели с задержанным следственный эксперимент на месте подрыва. Руслан С. заявил, что действовал из идеологических соображений и не один.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Теракт» и «Незаконное приобретение взрывных устройств». По совокупности рязанцу грозит до 32 лет колонии. Взрыв, в результате которого сошли с рельсов 19 вагонов, произошёл недалеко от станции Дягилево утром 11 ноября.

* Навальный Алексей Анатольевич включён Росфинмониторингом в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.