Подозреваемый в пособничестве мошенникам задержан в Рязани

Личность подозреваемого установили оперативники угрозыска УМВД с коллегами из отделов МВД по Октябрьскому и Московскому районам Рязани. 18-летнего рязанца подозревают в пособничестве мошенникам, от действий которых пострадали двое пенсионеров. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве. Об этом сообщает управление МВД по Рязанской области.

79-летний житель города рассказал полицейским, что ему позвонил неизвестный и обманом вынудил пенсионера выплатить 400 тысяч рублей. Мошенник действовал по схеме «Родственник в беде». Звонивший сообщил, что родственник пожилого рязанца виновен в ДТП, и потребовал передать деньги курьеру. Позже выяснилось, что родственник пожилого мужчины не причастен ни к какому ДТП.

От подобных действий пострадала и 83-летняя жительница Рязани. Она передала мошеннику 500 тысяч рублей.

Предварительно установлено, что подозреваемый устроился по интернету на работу курьером. Он получал адреса, где нужно было забрать деньги. Затем, оставив часть денег за свои услуги, молодой человек переводил средства преступникам. Злоумышленник понимал противозаконность своих действий, но это его не остановило.

Санкция статьи о мошенничестве, которую вменяют подозреваемому, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.