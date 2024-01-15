Подозреваемый в подрыве ж/д путей готовил еще один теракт в Рязанской области

Руслан Сидики, арестованный по подозрению во взрыве железной дороги в Рязани, готовился совершить еще один теракт. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Западного МСУТ СК России Павла Выменеца.

По словам следователя, после подрыва ж/д путей Сидики планировал теракт в районе Дашки.

Также Выменец уточнил, что все компоненты для изготовления взрывных устройств, найденные у подозреваемого, изъяты.

Напомним, 11 ноября 2023 года в результате подрыва самодельного взрывного устройства на 190 км 3-го главного пути перегона станций «Рыбное — Блокпост 204 км» в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда.