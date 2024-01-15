Понедельник, 15 января, 2024
На главнуюНовости Рязани

Подозреваемый в подрыве ж/д путей готовил еще один теракт в Рязанской области

7info 2
Фото: t.me/shot_shot
spot_img

Руслан Сидики, арестованный по подозрению во взрыве железной дороги в Рязани, готовился совершить еще один теракт. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Западного МСУТ СК России Павла Выменеца.

По словам следователя, после подрыва ж/д путей Сидики планировал теракт в районе Дашки.

Также Выменец уточнил, что все компоненты для изготовления взрывных устройств, найденные у подозреваемого, изъяты.

Напомним, 11 ноября 2023 года в результате подрыва самодельного взрывного устройства на 190 км 3-го главного пути перегона станций «Рыбное — Блокпост 204 км» в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. 

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах