Подозреваемого в серии жестоких убийств собак задержали в Рязани

В поселке Божатково в Рязани арестовали подозреваемого в серии жестоких убийств собак. В течение года расследуется серия жестоких случаев убийства собак. Об этом сообщает «Инфо24».

Расследование дела об убийствах животных велось больше года. Первый инцидент произошел в 2024 году, местная жительница во время прогулки с собакой обнаружила у пруда изуродованный труп другой собаки. На теле животного были обнаружены множественные ранения: выколот глаз, разрезан язык, вырвана часть уха, поврежден задний проход. Накануне жители поселка слышали звук, похожий на выстрел. Труп собаки отправили на экспертизу в лабораторию. По итогам проверки возбуждено уголовное дело.

Случаи пропажи собак продолжились. В 2025 году женщина сообщила о пропаже двух мелких собак и двух найденных изуродованных животных. Оказалось, одна из собак была беременна, ее труп обнаружили в поле. Женщина услышала лай своей собаки из соседского дома и сообщила в полицию. Мужчину застали в неадекватном состоянии. Дверь вскрыли с помощью Росгвардии.

Мужчину задержали, оказалось, что он состоял на учете в психоневрологическом диспансере более десяти лет. Местные активисты написали заявление, и подозреваемого направили на принудительное лечение. Расследование продолжается.