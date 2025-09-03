Среда, 3 сентября, 2025
17.8 C
Рязань
Общество

Подозреваемого в серии жестоких убийств собак задержали в Рязани

Анастасия Мериакри
Фото: freepik.com

В поселке Божатково в Рязани арестовали подозреваемого в серии жестоких убийств собак. В течение года расследуется серия жестоких случаев убийства собак. Об этом сообщает «Инфо24».

Расследование дела об убийствах животных велось больше года. Первый инцидент произошел в 2024 году, местная жительница во время прогулки с собакой обнаружила у пруда изуродованный труп другой собаки. На теле животного были обнаружены множественные ранения: выколот глаз, разрезан язык, вырвана часть уха, поврежден задний проход. Накануне жители поселка слышали звук, похожий на выстрел. Труп собаки отправили на экспертизу в лабораторию. По итогам проверки возбуждено уголовное дело.

Случаи пропажи собак продолжились. В 2025 году женщина сообщила о пропаже двух мелких собак и двух найденных изуродованных животных. Оказалось, одна из собак была беременна, ее труп обнаружили в поле. Женщина услышала лай своей собаки из соседского дома и сообщила в полицию. Мужчину застали в неадекватном состоянии. Дверь вскрыли с помощью Росгвардии.

Мужчину задержали, оказалось, что он состоял на учете в психоневрологическом диспансере более десяти лет. Местные активисты написали заявление, и подозреваемого направили на принудительное лечение. Расследование продолжается.

Самые читаемые материалы

Экология, природа, животные

Срезать или выкручивать грибы: миколог поставила точку в давнем споре 

По словам ученой, можно смело срезать или выкручивать грибы — это никак не повредит грибнице, ведь все необходимые для размножения споры все равно останутся в почве.
Новости мира

«Пусти козла в огород»: Коц осудил выходку Алиева на саммите ШОС

Военный корреспондент Александр Коц осудил в телеграм-канале поступок президента...
Новости России

Три дня и точка: как новые правила по больничным изменят вашу жизнь

С 1 сентября в России вступают в силу новые правила, касающиеся больничных листов. Теперь получить пятый за полгода больничный можно будет лишь на три дня
Новости России

Российская ракета прилетела на украинский завод, «в котором было много военных»

Под удар попали серьёзные военные, не исключено, что из Европы.
Новости мира

На западе нашли виновного в срыве мирных планов Трампа

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, на которую многие возлагали большие надежды, пока не принесла ощутимых результатов по урегулированию конфликта на Украине.

Последние новости

Общество

В Рязани на улице Чкалова появился новый сквер

В день открытия сквера собравшиеся высадили на территории декоративные кустарники и зимостойкие многолетние растения, а на центральной клумбе появилась ель. 
Экономика и бизнес

Технологические компании показывают самую высокую динамику роста среди МСП — Малков

Глава региона напомнил о том, что в апреле стартовал прием заявок по программе льготного кредитования малых технологических компаний.
Происшествия

Двух рязанцев подозревают в нападении на студента и краже 45 000 рублей

Закрыв лица масками, напали на третьекурсника, ударили его, распылили в лицо баллончик с аэрозолем и отняли рюкзак с деньгами.
Интересное

Известная провидица заявила, что с Трампом происходит большая беда и всё закончится плачевно

Возможно, слухи о его кончине, которые в итоге не подтвердились, – это только начало.
Семья и отношения

Участник СВО вновь зарегистрировал брак с бывшей женой спустя годы в Рязани

В 2018 году зарегистрировали брак, у них родилась дочка Настя. Родители в ней души не чаяли. А друг другу словно что-то пытались доказать — сами не знают, что и зачем. Брак был расторгнут.
Новости России

Опубликована карта грибных мест Московской области

Подмосковье богато различными видами грибов. В разных районах можно встретить как самые распространённые, так и более редкие.
Культура и события

XX Международный фестиваль «Рязанские смотрины» пройдет 12-18 сентября

В этом году в нём примут участие целых двадцать стран, включая Италию, Индию, Бразилию, Иран, Конго и Китай.
Новости мира

Труп россиянина нашли в луже крови на фестивале Burning Man в Неваде

Погибшего звали Вадим Круглов. Несколько лет назад он переехал из России в США.