«Подонок»: Захарова назвала главную ложь Зеленского на встрече с Трампом

Главной ложью Владимира Зеленского на встрече с Дональдом Трампом в Белом доме стали его слова о том, что Украину оставили в одиночестве в начале СВО, написала официальный представитель МИД Мария Захарова в телеграм-канале.

«Думаю, самая большая ложь Зеленского за всю его ложь — заявление в Белом дом о том, что киевский режим в 2022 году остался в одиночестве, без поддержки», — отметила дипломат.

Ее удивила сдержанность американского руководства, которое ограничилось лишь тем, что отчитало Зеленского за подобные заявления.

«Как Трамп и Вэнс сдержались и не вмазали этому подонку, — чудеса выдержки», — добавила Захарова.

Вечером в пятницу Владимир Зеленский устроил словесную перепалку на встрече с Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

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В итоге украинская делегация спешно покинула Белый дом, пресс-конференцию после переговоров отменили. Также сорвалось подписание сделки по украинским ресурсам.