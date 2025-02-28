«Подонок»: Захарова назвала главную ложь Зеленского на встрече с Трампом

Главной ложью Владимира Зеленского на встрече с Дональдом Трампом в Белом доме стали его слова о том, что Украину оставили в одиночестве в начале СВО, написала официальный представитель МИД Мария Захарова в телеграм-канале.
Ее удивила сдержанность американского руководства, которое ограничилось лишь тем, что отчитало Зеленского за подобные заявления.
Вечером в пятницу Владимир Зеленский устроил словесную перепалку на встрече с Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.
В итоге украинская делегация спешно покинула Белый дом, пресс-конференцию после переговоров отменили. Также сорвалось подписание сделки по украинским ресурсам.