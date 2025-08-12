Подоляка рассказал о панике в рядах ВСУ, какой не было с 2022 года

В рядах ВСУ царит паника, какой не было с начала спецоперации на Украине, сообщил военный блогер Юрий Подоляка в телеграм-канале.

Так он прокомментировал обращение экс-командира «Азова*» Богдана Кротевича к Владимиру Зеленскому, который заявил о критической ситуации на фронте.

«Паникой на инфопомойках противника удовлетворен. Давно такого у них не было. Пожалуй с 2022 года ни разу», — отметил Подоляка.

По его словам, началась спешная эвакуация в населенных пунктах западнее Краматорска.

Во вторник появилась информация о прорыве российской армии в сторону Доброполья в ДНР. Сообщалось, что бойцы вклинились в боевые порядки ВСУ более чем на 10 километров.

*Организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России.