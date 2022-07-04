Подглядывавший за женщинами и девочками туляк предложил открыть нудистский пляж

Житель Тулы, который подглядывал за женщинами на пляже у среднего пруда Центрального парка, высказался о случившееся, пишет Myslo.

Ранее в редакцию обратилась тулячка, которая 30 июня стала свидетельницей того, как мужчина подбегал к кабинкам для переодевания и подсматривал за женщинами и девочками.

Пойманный с поличным местный житель высказал свою точку зрения в письме.

«Каждый мужчина когда-нибудь подглядывал — а те, что говорят, что это им неинтересно, просто врут!» – считает мужчина.

Туляк призвал не думать о нем плохо, поскольку он считает себя ценителем женской красоты. Автор письма утверждает, что некоторым и вовсе понравилось его внимание.

«Я такой человек — не виноват, что таким родился! Я — неконфликтный мирный добродушный человек, с женщинами стараюсь не конфликтовать! Просто я люблю женщин, особенно красивых!» – признался он.

В итоге житель Тулы извинился перед женщинами, которых он обидел, и призвал открыть в городе нудистский пляж, где девушки, желающие раздеться, могли бы показать свою красоту.