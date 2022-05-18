Подарки для младенцев намерены распространить на все регионы РФ

В Госдуме (ГД) совместно с ведомствами и производителями прорабатывают возможность распространения подарка для новорожденных на все регионы страны, рассказала «Известиям» первый заместитель председателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

Это помощь как родителям, так и российским компаниям, выпускающим детские товары, отметила она. Практика вручения подарков для новорожденных сегодня есть не во всех субъектах, поскольку на местах не всегда хватает на это средств, пояснил член президиума всероссийской общественной организации «Союза отцов» Павел Склянчук.

Там же, где наборы вручают, в них не всегда включают то, что действительно нужно, добавил он.

– Потребность родителей в товарах первой необходимости сейчас изменилась, поэтому мы провели большой опрос в регионах. Он показал, какой состав подарка именно сейчас будет оптимальным для семьи, в которой родился ребенок, — сообщила Буцкая.

Подгузники нужны 81% родителей, крем от опрелостей — 77%, бутылочка для кормления и соска-пустышка — 75% и 73% соответственно. Также в числе приоритетов: шампунь детский (69%), пеленка (62%), салфетки (62%), мыло туалетное (54%), стиральный порошок (46%), стерилизатор (15%), одежда (15%), ползунки (12%), обувь (10%), свидетельствуют данные исследования.

Уже около 30 регионов делают подарки новорожденным, их стоимость варьируется от 2 тыс. до 20 тыс. рублей, рассказала «Известиям» президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина. Цена единого набора на территории всей федерации может составить около 10 тыс. рублей — по расчетам АИДТ, это золотая середина.

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