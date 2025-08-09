В Дашково-Песочне восстановили подачу холодной воды

Подача холодной воды в микрорайоне Дашково-Песочня в Рязани восстановлена. Об этом сообщает администрация города.

Водоканал завершил ремонтные работы. Холодное водоснабжение по всем адресам на 114 многоквартирных домах восстановлено в 05:40 9 августа. Циркуляцию воды по каждому дому проверяют управляющие компании.

Благоустройство мест проведения ремонтных работ будет продолжено. В случае возникновения вопросов жители могут обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службы по телефону: 25-00-51.

Напомним, в пятницу, 8 августа, на улице Зубковой, 26, по вине сторонней подрядной организации произошло повреждение водопровода диаметром 500 мм. Из-за аварии в Рязани без воды остались 32,5 тысяч человек.