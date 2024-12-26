Под знаком «Отшельника»: таролог рассказала, что ждать от 2025 года

2025 год пройдёт под знаком «Отшельника». На это в интервью изданию newsnn обратила внимание таролог Яна Обережная. По её словам, если 2024 год, символом которого был аркан «Правосудие», обострил старые проблемы, то 2025 год станет преддверием перемен, требующим от каждого человека переосмысления своей жизни.

Аркан «Отшельник», по сообщению Яны Обережной, символизирует энергию урока, который будет индивидуален для каждого. Его важная задача — привести к зарождению изменений у одних и выталкиванию на новый уровень жизни у других. «Отшельник» призывает к самоанализу, переоценке истинных чувств, целей и мотивов, а также к отрешению от привычных процессов, соблазнов и обыденных потребностей. Важно отметить, что эта карта является картой духовного самосовершенствования.

В год «Отшельника» усилится стремление к уединению, самоанализу и поиску внутренней правды. Этот период станет не просто тайм-аутом, а временем для перезагрузки, обретения внутреннего света и определения новых целей.

В финансовой сфере в 2025 году рекомендуется проявлять осторожность и избегать поспешных решений, тщательно обдумывая каждый шаг. Год не потерпит азарта, но при этом окажет поддержку в достижении давно поставленных целей. В карьере сложности могут возникнуть у тех, кто занимается нелюбимым делом. Вместе с тем, По словам Обережной, «Отшельник» подсветит новые возможности для людей, находящихся на своем пути.

Таролог также предупреждает: влияние «Отшельника» отразится на здоровье, способствуя обострению хронических заболеваний. Поэтому в 2025 году важно своевременно обращаться за медицинской помощью.

В течение года необходимо сосредоточиться на себе и своих истинных желаниях, чтобы подготовиться к 2026 году, который пройдет под арканом «Колесо Фортуны» и принесет значительные перемены.