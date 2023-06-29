Под Волгоградом жена зверски зарезала вернувшегося с СВО бойца «Вагнера»

Под стражу отправили 27-летнюю женщину под Волгоградом, которую подозревают в убийстве мужа – бывшего бойца ЧВК «Вагнер», пишет V1.RU.

Инцидент произошел 24 июня в поселке Светлый Яр. По предварительным данным, 36-летний мужчина вернулся с линии соприкосновения весной.

«Мужчина в свете происходящих событий опасался, что за ним тоже придут», – отметил источник издания.

В тот вечер супруги сели за ужин и начали выпивать. Боец стал агрессивным и попытался применить насилие к жене. Та в ответ ударила мужа ножом. Он скончался на месте до приезда скорой помощи.

Погибший был неоднократно судим, в том числе за тяжкие преступления.