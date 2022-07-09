Под Волгоградом супруги погибли от отравления угарным газом спустя два дня после проверки газовиков

В Волгоградской области супруги — 81-летний мужчина и 87-летняя женщина — погибли от отравления угарным газом спустя два дня после проверки газовиков, сообщает СУ СКР по региону.

Как выяснилось, в вентиляционном канале, который служил для отвода угарного газа из колонки, отсутствовала тяга. При этом сотрудники газовой службы, проводившие проверку квартиры за два дня до трагедии, не выявили никаких нарушений.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц).