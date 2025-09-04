Под Волгоградом нашли мумию пропавшей при странных обстоятельствах дамы без ноги

В Светлоярском районе Волгоградской области нашли мумифицированное тело, вероятно, оно принадлежит 40-летней Оксане Белицкой, пишет V1.RU .

По словам источника издания, на трупе сохранилась одежда, украшения на руке, правая нога отсутствует.

«Обуви рядом с телом также нет», — говорится в публикации.

Белицкая пропала в начале июня в поселке Соляном при странных обстоятельствах. этот день она отдыхала у знакомых на улице Садовой. Как рассказывала ее дочь,в день исчезновения — 9 июня — она говорила с мамой по телефону и слышала, как та просила ее не бить и не трогать.

Родственники считают, что женщину избили, после чего она потеряла память. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».