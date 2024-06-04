Под Волгоградом хотят снести памятник погибшим в Сталинградской битве

Чиновники планируют ликвидировать братскую могилу погибших в Сталинградской битве возле хутора Клетско-Почтовый Серафимовичского района Волгоградской области, пишет V1.RU.

По данным издания, там покоятся 218 только известных поименно солдат и офицеров, умерших от ран в 1942 году. При этом власти хотят перенести захоронение в районный центр — Серафимович.

Это решение спровоцировало народный сход, местные жители пытаются предотвратить снос памятника в виде скорбящего солдата. Они назвали идею чиновников надругательством над памятью павших предков.

Один из местных жителей считает, что памятник стал неугоден властям после обращения о его плохом состоянии.