Вторник, 4 июня, 2024

Под Волгоградом хотят снести памятник погибшим в Сталинградской битве

Автор: powder

Опубликовано

Чиновники планируют ликвидировать братскую могилу погибших в Сталинградской битве возле хутора Клетско-Почтовый Серафимовичского района Волгоградской области, пишет V1.RU.

По данным издания, там покоятся 218 только известных поименно солдат и офицеров, умерших от ран в 1942 году. При этом власти хотят перенести захоронение в районный центр —  Серафимович.

Это решение спровоцировало народный сход, местные жители пытаются предотвратить снос памятника в виде скорбящего солдата. Они назвали идею чиновников надругательством над памятью павших предков.

Один из местных жителей считает, что памятник стал неугоден властям после обращения о его плохом состоянии.

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