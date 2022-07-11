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Под Ульяновском неадекватный мужчина ворвался ночью в детский лагерь

Сотрудники полиции разыскивают неадекватного мужчину, который ворвался в детский лагерь «Волжанка» в селе Ундоры Ульяновского района, пишет Kazan First.

Инцидент произошел накануне ночью. По предварительной информации, злоумышленник поднялся на второй этаж, где в это время находились дети 9-10 лет.

Сообщается, что сначала мужчина навестил комнату девочек. Он разбудил детей, принялся кричать на них матом и раскидывать одеяла. Одну из потерпевших незваный гость столкнул с кровати, другую и вовсе принял за свою дочь, после чего стал обнимать и целовать девочку.

После этого незнакомец пошел к мальчикам. Он заставил их построиться по росту и чистить зубы. Также в отношении некоторых ребят злоумышленник применил физическую силу.

Следователи разбираются в обстоятельствах происшествия.

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