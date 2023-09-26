Вторник, 26 сентября, 2023
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Под Томском мужчина убил семью из-за спора о наследстве

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Житель Томской области убил свою семью из-за спора о наследстве, пишет телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошел в селе Дзержинском. По предварительной версии, в гости к 53-летнему безработному, который жил с мамой, приехала его сестра с 17-летним сыном.

Родственники затронули вопрос наследства, что стало причиной конфликта. Злоумышленник достал Калашникова и расстрелял двух женщин и подростка.

«Убийца не стал скрываться и всю ночь сидел дома с телами близких», – говорится в публикации.

На следующий день мужчина сам позвонил в полицию и рассказал о случившемся, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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