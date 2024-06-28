Под Солотчей обнаружили самого эффективного врага непарного шелкопряда

Доцент кафедры географии экологии и туризма Елена Бирюкова обнаружила в окрестностях поселка Солотча в пределах заказника «Солотчинский парк» редчайшего жука красотела пахучего (CALOSOMA SYCOPHANTA), не встречавшегося в Рязанской области более 10 лет.

Красотел стережет леса от вредных насекомых, чаще всего охотится на мохнатых гусениц непарного шелкопряда, которые атаковали Рязанскую область в последние годы. При охоте жук использует преимущественно зрение, чем отличается от других сородичей, использующих обоняние.

Свое название красотел, признанный многими людьми самым красивым жуком средней полосы, обосновывает яркими голубовато-зелеными, а иногда золотисто-зелеными надкрыльями и резким запахом, который отпугивает врагов. Живет этот замечательный жук в широколиственных лесах, предпочитая дубравы. В длину достигает 21-35 мм.

В степных районах вид почти полностью вымер. Численность пахучего красотела резко сократилась в середине ХХ в. из-за повышенной чувствительности вида к ядохимикатам, которые применялись для борьбы с вредителями леса. Красотел пахучий занесён в Европейский красный список и Красную книгу РФ. В Рязанской области охраняется с 2001 года.

Как отметила Елена Бирюкова, жук был найден ею в количестве четырех особей у лужи во время водопоя. Ученые РГУ имени С.А. Есенина связывают рост численности красотела пахучего со вспышкой непарного шелкопряда, волосатыми гусеницами которого питается именно красотел. В экологии подобная закономерность известна как волны жизни, при которых то возрастает, то убывает в противофазе численность хищника и жертвы. Последний раз вспышка красотела наблюдалась на территории Окского заповедника в годы массового размножения непарного шелкопряда в 1957–1958 гг..

Ученые просят сообщать о находках красотела пахучего на кафедру географии экологии и туризма РГУ им С.А. Есенина и поясняют, что находка популяции насекомого может стать основанием для создания нового ООПТ (особо охраняемая природная территория) и в частности защитить лес от вырубки, а болота от осушения.