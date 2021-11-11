Под Рязанью поймали кемеровского вора, находившегося в федеральном розыске

В четверг, 11 ноября, в поселке Александро-Невский Рязанской области полиция задержала 29-летнего жителя Кемеровской области, который числился в федеральном розыске за кражу. Об этом сообщает ИД “Пресса”.

Мужчину, управлявшего отечественным авто, остановил дежурный наряд ДПС для проверки документов. Оказалось, что водительского удостоверения и паспорта у него с собой нет.

В отделении полиции сотрудники выяснили, что злоумышленник выдаёт себя за другого человека и скрывается от правоохранительных органов из-за кражи (ст. 158, ч. 3, п. «в» УК РФ).

После выяснения личности задержанный был передан оперативным сотрудникам для принятия дальнейшего решения.