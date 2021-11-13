2.8 C
Рязань
Суббота, 13 ноября, 2021
spot_img
На главнуюНовости Рязани

Под Рязанью обнаружили труп ранее судимого мужчины с переломом черепа

Александр Ильин

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В пятницу, 12 ноября, в жилом доме села Остро-Пластиково Чучковского района Рязанской области нашли тело ранее неоднократно судимого местного жителя с повреждениями головы. Об этом пишет “КП-Рязань” со ссылкой источник в следственном комитете региона. 

Как пояснили следователи, дверь в доме была открыта, а окно разбито. Заключение судмедэкспертизы показало, что у погибшего имеется перелом основания черепа и другие травмы головы. 

Как пишет КП, дом, где нашли труп, содержался в антисанитарных условиях, однако тело было накрыто чистой белой тканью. 

В настоящий момент проводится доследственная проверка.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,819ЧитателиЧитать
1,518ЧитателиЧитать