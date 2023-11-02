Четверг, 2 ноября, 2023
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Под Рязанью ввели карантин по АЧС

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Изображение от rawpixel.com на Freepik

Карантин по африканской чуме свиней (АЧС) ввели под Рязанью. Постановление губернатора Рязанской области опубликовал сайт газеты «Рязанские ведомости».

Карантин вводится на территории Рыбновского района. В документе говорится:

Установить ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию АЧС с момента вступления в силу настоящего постановления сроком на 14 календарных дней на холодильную камеру № 1 холодильного корпуса в составе комплекса «Склад замороженных продуктов» (кадастровый номер: 62:13:1160601:1825), расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 62:13:1160601:1100 по адресу: Промзона «Жилые дома», здание № 1, вблизи с. Ходынино муниципального образования — Ходынинское сельское поселение Рыбновского муниципального района Рязанской области (инфицированный объект).

Ветеринарные службы проведут предписанные мероприятия.

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