Под Рязанью ввели карантин по АЧС

Карантин по африканской чуме свиней (АЧС) ввели под Рязанью. Постановление губернатора Рязанской области опубликовал сайт газеты «Рязанские ведомости».

Карантин вводится на территории Рыбновского района. В документе говорится:

Установить ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию АЧС с момента вступления в силу настоящего постановления сроком на 14 календарных дней на холодильную камеру № 1 холодильного корпуса в составе комплекса «Склад замороженных продуктов» (кадастровый номер: 62:13:1160601:1825), расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 62:13:1160601:1100 по адресу: Промзона «Жилые дома», здание № 1, вблизи с. Ходынино муниципального образования — Ходынинское сельское поселение Рыбновского муниципального района Рязанской области (инфицированный объект).

Ветеринарные службы проведут предписанные мероприятия.