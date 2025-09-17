Под Рязанью верблюд укусил 5-летнюю девочку, животное не было привито от бешенства

В селе Агро-Пустынь Рязанского района 16 сентября на ферме «Оленево» верблюд укусил 5-летнюю девочку. Подробности инцидента сообщают рязанские СМИ со ссылкой на маму ребенка.

В ходе посещения фермы девочка кормила верблюда, в какой-то момент он укусил ее за голову. Повреждена кожа. Родители обратились в администрацию «Оленево», где узнали, что животное не привито от бешенства.

«Нас заверили, что верблюд привит. После того как мы написали, чтобы нам выслали справку, тут же перезвонили с ветстанции, которая обслуживает ферму, и сказали, что вот прям от бешенства он не привит. За ним будут наблюдать 10 дней, но думают, что всё будет хорошо. Порекомендовали обратиться в травмпункт», — рассказывает мама ребенка.

Девочку госпитализировали в ОДКБ для прохождения лечения и вакцинации против бешенства. Родители пострадавшей продолжили разговор с администрацией фермы, они поинтересовались, насколько безопасно посещать ее с детьми и почему верблюд не привит.

Беседу продолжил ветеринар фермы. Она уверяла, что верблюдам не обязательно делать вакцинацию от бешенства, так как они не являются переносчиками болезни. Собаки и кошки на ферме привиты.

«Нам поставили вчера шесть уколов, еще предстоят процедуры в пятницу. У меня пугливая дочка, она не могла как-то его спровоцировать или дразнить. Теперь еще больше будет бояться животных выше своего роста», — поделилась мама пострадавшей.