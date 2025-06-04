Под Рязанью в июне собирают опята

Во вторник, 3 июня, в Рязанском районе собрали опята. Своим уловом в группе «Грибы и грибники Рязанской области» поделилась пользовательница социальной сети «ВКонтакте».
— Сюрпризы от природы продолжаются!!! Опята в июне! Первый раз в такое время года нашла, — пишет автор поста.
Правда, пользователи в комментариях усомнились, что на фото именно опята. Кто-то предположил, что это ложные опята, кто-то, что это поганки.
Рязанка сомнения опровергла, написав, что опята самые настоящие и очень вкусные.
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