Под Рязанью в июне собирают опята

Во вторник, 3 июня, в Рязанском районе собрали опята. Своим уловом в группе «Грибы и грибники Рязанской области» поделилась пользовательница социальной сети «ВКонтакте».

— Сюрпризы от природы продолжаются!!! Опята в июне! Первый раз в такое время года нашла, — пишет автор поста.

Правда, пользователи в комментариях усомнились, что на фото именно опята. Кто-то предположил, что это ложные опята, кто-то, что это поганки.

Рязанка сомнения опровергла, написав, что опята самые настоящие и очень вкусные.