Под Рязанью в 2024 году начнут строить ещё один индустриальный парк

Ещё один индустриальный парк начнут строить под Рязанью в 2024 году. Об этом в ходе публичного отчёта в среду, 30 августа, рассказал зампред регионального правительства Артём Никитин.

Инициатором создания нового индустриального парка стал губернатор Рязанской области Павел Малков. Сейчас ведётся работа по выбору одной из двух площадок, подходящих под его размещение. Планируется, что это будет участок рядом с городом в Рязанском районе, прилегающий к федеральной трассе М5.

Новый индустриальный парк займёт площадь до 300 га. Области он может дать 5-6 тысяч рабочих мест. Курировать его создание и вести работу по привлечению инвесторов будет корпорация развития Рязанской области.

— Скоро площади индустриального парка “Рязанский” будут заняты, а мы должны продолжать предоставлять инвесторам площадки под создание новых инвестпроектов, — отметил Артём Никитин. — Это и промышленные предприятия, и логистических бизнес.

В будущем новый индустриальный парк, как и парк “Рязанский”, планируют включить в реестр индустриальных парков России. Проект нового парка начнут создавать уже в этом году, строительные работы начнутся в следующем.

Зампред регионального правительства уточнил: предприятия, которые будут строить на площадке нового технопарка будут экологичны. Безопасные для города и населения и все те проекты, которые сейчас реализуют в индустриальном парке “Рязанский”.

Артём Никитин добавил: резидентами “Рязанского” уже стали 16 компаний. После введения в эксплуатацию заявленных ими предприятий и производств область получит около 11 тысяч новых рабочих мест. Один из проектов индустриального парка уже запущен в работу, остальные — продолжают строиться.