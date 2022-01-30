Под Рязанью установили карантин по лейкозу КРС

Карантин по лейкозу крупного рогатого скота установлен в деревне Рожок Екимовского сельского поселения Рязанского района. Постановление главного управления ветеринарии региона опубликовала газета «Рязанские ведомости».

Очаг заболевания находится на личном подворье на улице Центральной. Неблагополучным пунктом объявлена территория всей деревни.

На период действия ограничительных мероприятий (карантина) на территории эпизоотического очага запретили:

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— вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты;

— посещение территории посторонними лицами, кроме специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;

— совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках инфицированных, больных и здоровых восприимчивых животных;

— совместное доение больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных;

— использование для доения больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных одних и тех же доильных аппаратов, не прошедших дезинфекцию в соответствии с абзацем третьим пункта 39 Правил;

— сбор в общую емкость молока при доении больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных;

— использование больных, инфицированных восприимчивых животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада;

— использование молозива от больных, инфицированных коров для выпойки телят;

— проведение отелов здоровых, больных и инфицированных восприимчивых животных в одном помещении (родильном отделении);

— совместный выпас больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.

Запрещено проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных.