Под Рязанью стартовал проект «Зима в спецназе»

3 февраля в Учебном центре Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ) начались уникальные военные сборы — «Зима в спецназе». В них принимает участие 41 студент Военных учебных центров МИРЭА Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) и Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).

Сборы продлятся до 16 февраля 2022 года.

В самом РТУ МИРЭА — инициаторе проекта — полушутя, полусерьезно называют своих студентов — участников сборов «киберспецназом»: учеба в технологическом университете дает им знания компьютерных технологий, применимые и в обычной жизни и в армии, а тренировки на сборах, подобных «Зиме в спецназе», делают из компьютерных гиков универсалов, которые получают навыки выживания, действий в тылу врага, проходят тактико-специальную и стрелковую подготовку.

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Программа подготовки включает в себя основы выживания (в том числе в условиях низких температур), ориентирование и движение на местности с картой и без, оборудование укрытий, организацию наблюдения, ведение разведки и проведение специальных мероприятий в тылу противника, а также строевые приемы, оказание первой помощи и эвакуацию раненых.

Финальным испытанием подобных сборов становятся многочасовые (иногда — суточные) марш-броски, так называемые «рейды выживания», в которых все полученные навыки проходят проверку. В этом году предполагается организовать 12-часовой марш-бросок.