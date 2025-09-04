Под Рязанью спасли мужчину, который не мог самостоятельно выбраться из оврага

Волонтёры МСО РязГМУ «Salus» им. В.И. Васильева помогли мужчине, который не смог самостоятельно выбраться из оврага у Оки из-за проблем с ногами. Об этом сообщает официальная страница рязанского спасательного отряда ВКонтакте.

Получив просьбу о помощи, экипаж спасателей выехал на место. Проблема была в том, что у волонтёров не было точных координат и связи с потерявшимся человеком.

Спасатели обследовали подъезды к месту, а затем пешком обошли овраги. В какой-то момент пропавший откликнулся на их крики.

Эвакуационная группа спустилась к мужчине и помогла подняться наверх. После этого гражданина передали бригаде скорой помощи.