Четверг, 4 сентября, 2025
18.9 C
Рязань
Происшествия

Под Рязанью спасли мужчину, который не мог самостоятельно выбраться из оврага

Алексей Самохин
Фото: vk.com/salusryazgmu62

Волонтёры  МСО РязГМУ «Salus» им. В.И. Васильева помогли мужчине, который не смог самостоятельно выбраться из оврага у Оки из-за проблем с ногами. Об этом сообщает официальная страница рязанского спасательного отряда ВКонтакте. 

Получив просьбу о помощи, экипаж спасателей выехал на место. Проблема была в том, что у волонтёров не было точных координат и связи с потерявшимся человеком. 

Спасатели обследовали подъезды к месту, а затем пешком обошли овраги. В какой-то момент пропавший откликнулся на их крики. 

Эвакуационная группа спустилась к мужчине и помогла подняться наверх. После этого гражданина передали бригаде скорой помощи. 

